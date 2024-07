Çok sevilen oyunun dizisi reyting kurbanı oldu

Son dönemde popüler oyunların ve animelerin ‘Live action’ dizi uyarlamaları çeşitli platformların en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Son olarak Fallout dizi Emmy ödüllerinde 16 dalda aday oldu. Ayrıca Last of Us, ve One Piece dizileri de büyük izleyici kitleleri yakaladı.

Ancak bu dönemde yapılan bir uyarlama beklenen başarıyı yakalayamadı. XBOX’ın çok sevilen oyun serisi Halo’nun dizi uyarlaması 2 sezon sürse de yapımcıların beklediği başarıyı yakalayamadı. Paramount +’ta yayınlanan dizi için üçüncü sezona onay çıkmadı. Yapımcı firma, dizinin üçüncü sezonunun platformda yayınlanmayacağını duyurdu. Açıklamada dizinin yapımına katkı sunanlara teşekkür edildi.

Edinilen bilgilere göre Paramount Halo’nun üçüncü sezonunun farklı bir platformda yayınlanmasına sıcak bakıyor. Ancak nerede yayınlanacağı henüz belirsizliğini koruyor.