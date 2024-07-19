Çok sevilen oyunun dizisi reyting kurbanı oldu

Serhat Ağa
Çok sevilen oyunun dizisi reyting kurbanı oldu

Oyun dünyasının en çok sevilen serilerinden Halo’nun dizi uyarlaması reyting kurbanı oldu. Diziyi yayınlayan platform Paramount, üçüncü sezonu yayınlamayacaklarını duyurdu.

Son dönemde popüler oyunların ve animelerin ‘Live action’ dizi uyarlamaları çeşitli platformların en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Son olarak Fallout dizi Emmy ödüllerinde 16 dalda aday oldu. Ayrıca Last of Us, ve One Piece dizileri de büyük izleyici kitleleri yakaladı.

Ancak bu dönemde yapılan bir uyarlama beklenen başarıyı yakalayamadı. XBOX’ın çok sevilen oyun serisi Halo’nun dizi uyarlaması 2 sezon sürse de yapımcıların beklediği başarıyı yakalayamadı. Paramount +’ta yayınlanan dizi için üçüncü sezona onay çıkmadı. Yapımcı firma, dizinin üçüncü sezonunun platformda yayınlanmayacağını duyurdu. Açıklamada dizinin yapımına katkı sunanlara teşekkür edildi.

Edinilen bilgilere göre Paramount Halo’nun üçüncü sezonunun farklı bir platformda yayınlanmasına sıcak bakıyor. Ancak nerede yayınlanacağı henüz belirsizliğini koruyor.

ekran-goruntusu-2024-07-19-153348.png

ekran-goruntusu-2024-07-19-153328.png

ekran-goruntusu-2024-07-19-153312.png

Son Haberler
10 yeni fezleke Meclis'te. AKP ve MHP milletvekilleri de var Gündem
10 yeni fezleke Meclis'te. AKP ve MHP milletvekilleri de var
Ata Demirer paraya kıydı. Milyonlar harcayıp aldı sosyal medyadan paylaştı Magazin
Ata Demirer paraya kıydı. Milyonlar harcayıp aldı sosyal medyadan paylaştı
Mehmet Şimşek'ten KKM mesajı geldi Ekonomi
Mehmet Şimşek'ten KKM mesajı geldi
Arda Güler dördünü birden kovdu Spor
Arda Güler dördünü birden kovdu
MSB 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu Gündem
MSB 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu Ekonomi
IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu
İngiltere’de 6 milyon risk altında Dünya
İngiltere’de 6 milyon risk altında