Çöken yola kamyonet düştü! Şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çöken yola kamyonet düştü! Şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'nın Saitama eyaletindeki bir yol, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yoldan geçen bir kamyonet oluşan dev çukura düştü. Yaralı kamyonet şoförünü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Japonya'nın Saitama eyaletindeki bir yol, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yoldan geçen bir kamyonet oluşan dev çukura düşerken, yaralı şoförü kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Japonya'nın Saitama eyaleti akılalmaz bir kazaya sahne oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Yashio şehrinde bulunan bir yol saat 09.50 dolaylarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çöktü. Olayın ardından 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde bir çukur oluşurken, seyir halindeki bir kamyonet dev çukurun içine düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı kamyonet sürücüsünü kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Çöken yola kamyonet düştü! Şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor

Çöken yola kamyonet düştü! Şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor

Çöken yola kamyonet düştü! Şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor

Çöken yola kamyonet düştü! Şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor

Çöken yola kamyonet düştü! Şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor

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