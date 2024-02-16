Cola Cola şişesinin içinden cep telefonu çıktı. Sahtekarlığın böylesi

Kaynak: Haber Merkezi
Cola Cola şişesinin içinden cep telefonu çıktı. Sahtekarlığın böylesi
Brezilya'da bir mahkuma gelen 2 litrelik Cola Cola şişenin içinden cep telefonu çıktı. Bir gardiyanın dikkati mahkumun telefonla buluşmasını engelledi. Kolayı şişesini vidasından ayıran gardiyan telefonu zuladan çıkarttı.

Brezilya'da bir cezaevinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir mahkuma gelen 2 litrelik Cola Cola şişesini eline alan gardiyan oldukça hafif olan şişeden şüphelendi. Uyanık gardiyan hemen şişeyi incelemeye başladı.

Coca Cola yazısını şişeden söken gardiyan, şişenin ortasından ayırılabileceğini fark etti. Şişenin üst tarafını çeviren gardiyan şişeyi somunundan ayırdı.

Şişenin üst kısmını masaya koydu ardından da alt kısmındaki zuladan cep telefonunu çıkarttı. Böylece mahkumun telefonla buluşmasına engel oldu.

Ortadan ikiye ayrılan Coca Cola şişesinin sihirbazlık gösterilerinde kullanıldığı ancak cezaevine cep telefonu sokmak için de bu şişeden yararlandığı belirtildi.

Gardiyanın önce şişenin ağırlığından ardından da elinde tuttuğu esnada ise alt kısmında sıvı akımının olmadığını fark etmesiyle cezaevine cep telefonu girişinin engellendiği belirtildi.

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