Colin Kazım Arsenal'de

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Colin Kazım Arsenal'de

Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen Colin Kazım yeni adresini açıkladı.

Türkiye'de de futbol oynayan Colin Kazım Richards, yeni adresini duyurdu.

Colin Kazım Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Fatih Karagümrük'ün dışında Sheffield United, Toulouse, Olympiakos, Blackburn Rovers, Feyenoord, Celtic, Coritiba, Corinthians, Derby County takımlarında da forma giymişti.

37 yaşında futbolu bırakan Colin Kazım, Arsenal'de antrenör olduğunu duyurdu.

Colin Kazım, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arsenal akademisindeki antrenör kadrosunun bir parçası olduğumu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mükemmellik ve gelişime olan bağlılığıyla tanınan bir kulübün parçası olmak benim için bir onur."

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