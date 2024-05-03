Columbia Üniversitesi'ne ‘Filistin yanlısı öğrencilere yönelik ayrımcılık’ soruşturması

ABD merkezli "Palestine Legal" isimli insan hakları savunucularından oluşan grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Eğitim Bakanlığı’nın New York’ta bulunan Columbia Üniversitesine "Filistin karşıtı ayrımcılık" yaptığı iddiasıyla soruşturma açtığı ifade edildi.

Yapılan paylaşımda, "Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden Filistinli ve Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına almak için New York Polis Departmanı (NYPD) memurlarını davet eden Columbia'nın, Filistin karşıtı ayrımcılık yaptığı nedeniyle federal soruşturmaya tabi tutulduğunu duyurdu" açıklaması yapıldı.

ÜNİVERSİTELER VARLIK FONUNU KAYBEDEBİLİR

Palestine Legal'ın kıdemli hukukçularından Radhika Sainath, konu hakkında bir açıklama gerçekleştirdi ve Filistin’e destek veren öğrencilere yönelik “ırkçı” tutumları eleştirerek, "Yasalar oldukça açık. Üniversiteler, Filistinliler ve destekçilerine yönelik ırkçı baskıları durmadıkları taktirde, devlet fonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar" ifadesini kaydetti.

Söz konusu soruşturmanın, Palestine Legal grubunun başvurusu üzerine, Filistinli öğrenciler ve destekçilerine karşı "ayrımcılık yapıldığı ve bu öğrenciler için güvensiz bir ortam oluşturulduğu" şikayetiyle açıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan günü okulun, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Filistin’i işgalini destekleyen şirketlere finansal yatırımı sürdürmesini protesto etmek için oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulundu ve 108 öğrenciyi gözaltına aldı. Columbia Üniversitesi’nde yaşanan olaylar, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirdi ve gözaltılara tepki olarak protestolar, diğer üniversitelere de yayıldı.