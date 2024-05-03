Columbia Üniversitesi'ne ‘Filistin yanlısı öğrencilere yönelik ayrımcılık’ soruşturması

Kaynak: AA
Columbia Üniversitesi'ne ‘Filistin yanlısı öğrencilere yönelik ayrımcılık’ soruşturması
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi’ne, Filistin’e destek vermek amacıyla gösterilere katılan öğrencilere ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle federal soruşturma açtı.

ABD merkezli "Palestine Legal" isimli insan hakları savunucularından oluşan grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Eğitim Bakanlığı’nın New York’ta bulunan Columbia Üniversitesine "Filistin karşıtı ayrımcılık" yaptığı iddiasıyla soruşturma açtığı ifade edildi.

Yapılan paylaşımda, "Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden Filistinli ve Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına almak için New York Polis Departmanı (NYPD) memurlarını davet eden Columbia'nın, Filistin karşıtı ayrımcılık yaptığı nedeniyle federal soruşturmaya tabi tutulduğunu duyurdu" açıklaması yapıldı.

08xp-columbia1-videosixteenbyninejumbo1600.jpgÜNİVERSİTELER VARLIK FONUNU KAYBEDEBİLİR

Palestine Legal'ın kıdemli hukukçularından Radhika Sainath, konu hakkında bir açıklama gerçekleştirdi ve Filistin’e destek veren öğrencilere yönelik “ırkçı” tutumları eleştirerek, "Yasalar oldukça açık. Üniversiteler, Filistinliler ve destekçilerine yönelik ırkçı baskıları durmadıkları taktirde, devlet fonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar" ifadesini kaydetti.

Söz konusu soruşturmanın, Palestine Legal grubunun başvurusu üzerine, Filistinli öğrenciler ve destekçilerine karşı "ayrımcılık yapıldığı ve bu öğrenciler için güvensiz bir ortam oluşturulduğu" şikayetiyle açıldığı belirtildi.

aa-20240503-34446902-34446889-abd-universitelerindeki-filistin-eylemleri-ingilterede-de-yayiliyor.jpg

NE OLMUŞTU?

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan günü okulun, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Filistin’i işgalini destekleyen şirketlere finansal yatırımı sürdürmesini protesto etmek için oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulundu ve 108 öğrenciyi gözaltına aldı. Columbia Üniversitesi’nde yaşanan olaylar, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirdi ve gözaltılara tepki olarak protestolar, diğer üniversitelere de yayıldı.

aa-20240503-34446902-34446891-abd-universitelerindeki-filistin-eylemleri-ingilterede-de-yayiliyor.jpg

aa-20240503-34446902-34446892-abd-universitelerindeki-filistin-eylemleri-ingilterede-de-yayiliyor.jpg

İlgili Haberler
Filistin bayrağı ile katılmak yasak. Avrupa Yayın Birliği'nden dikkat çeken Eurovision açıklaması
İsrail hapishanelerinde biri doktor 2 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail hapishanelerinde biri doktor 2 Filistinli hayatını kaybetti
‘Esir takası anlaşması olsun veya olmasın Refah’a gireceğiz’ Netanyahu’dan kritik Refah açıklaması
Refah’a kara saldırısı kapıda mı? İsrail basınından kritik iddia
Refah’a askeri operasyon başlayacak. Filistin'den kritik İsrail açıklaması
Kaliforniya'da İsrail ve Filistin destekçileri arasında kavga
Kaliforniya'da İsrail ve Filistin destekçileri arasında kavga
Son Haberler
Van’da kaçakçılık operasyonu Gündem
Van’da kaçakçılık operasyonu
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi Spor
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Yoldan çıkan otomobil takla attı Yerel Haberler
Yoldan çıkan otomobil takla attı
CHP’li milletvekilleri kol kola girip Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayandı Gündem
CHP’li milletvekilleri kol kola girip Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayandı
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar Gündem
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar
Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı Yerel Haberler
Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı