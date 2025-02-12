Coman ve eski Fenerbahçeli Moldovan, Katar futbolu hakkında sert konuştu

Coman’ın hikayesi, geçmişte benzer bir durum yaşayan, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Viorel Moldovan’ı hatırlattı. 52 yaşındaki eski futbolcu ve Rapid Bükreş Başkanı Viorel Moldovan, 2003 yılında Nantes’tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Wahda takımına transfer olmuş, ancak burada yalnızca bir maç oynadıktan sonra Avrupa’ya geri dönmüştü. Moldovan, futbol hayatında yaşadığı bu olayları anlatarak Coman’ın durumunu değerlendirdi.

VİOREL MOLDOVAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Moldovan, Katar ve Körfez ülkelerindeki futbolu “amatör” olarak nitelendirerek, Avrupa ile kıyaslandığında büyük farklılıklar olduğunu vurguladı. “Nantes’ta oynuyordum ve Al Wahda’ya transfer oldum. İlk maçımı oynadıktan sonra geri dönmek istedim. Avrupa’daki futbol disiplini, antrenman temposu ve rekabet ortamı, Körfez’de bulamadığım şeylerdi” dedi.

Coman’ın Katar’daki durumunun benzer olduğunu belirten Moldovan, “Buralarda futbolun geliştiğini söylüyorlar ama hâlâ yeterli seviyeye gelmiş değil. Para var ama futbol ruhu eksik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, futbolcuların Körfez’e gitme sebeplerinin genellikle maddi kazanç olduğunu ancak Avrupa’daki futbol kalitesinin çok daha yüksek seviyede bulunduğunu vurguladı.

AVRUPA’YA DÖNÜŞ VE CAGLİARİ’DEKİ YENİ BAŞLANGIÇ

Florinel Coman, Katar’daki başarısız deneyimin ardından İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’ye transfer oldu. İlk maçında attığı golle dikkat çeken oyuncu, burada yeniden çıkış yapmayı hedefliyor. Moldovan, Coman’ın Avrupa’ya dönüşünün kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Cagliari’de göstereceği performans, onun daha büyük Avrupa kulüplerine gitmesini sağlayabilir” dedi.

Moldovan’a göre, Körfez ülkelerindeki futbol, Avrupa’daki seviyeye ulaşabilmiş değil ve genç oyuncular için en doğru tercih her zaman Batı Avrupa’da futbol oynamak. “Buralarda futbol oynayan oyuncuların büyük çoğunluğu kariyerlerinin sonlarına yaklaşmış isimler. Genç oyuncuların gelişimi için Avrupa en doğru adres” diyerek Coman’ın Avrupa’ya dönüşünü olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Florinel Coman, Cagliari’deki performansıyla sadece kendisini değil, Avrupa futbolunda kendisini ispatlamak isteyen diğer Rumen oyuncular için de önemli bir örnek olacak gibi görünüyor.