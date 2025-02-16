Como, Fiorentina'yı afallattı: Diao ve Paz’ın golleri galibiyeti getirdi

Stadio Artemio Franchi’de oynanan karşılaşmada, Como’nun genç yıldızları Assane Diao ve Nico Paz attıkları gollerle takımını galibiyete taşıdı. Fiorentina’nın yeni transferleri Nicolo Zaniolo ve Nicolo Fagioli ilk 11’de sahaya çıkarken, Moise Kean cezalı olduğu için forma giyemedi. Como’da ise Patrick Cutrone’nin yokluğunda orta saha oyuncusu Maxence Caqueret sahaya sürüldü.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Fiorentina etkili başladı. Henüz ilk dakikada Nicolo Zaniolo, Jean Butez’i yoklayan bir şut çekti ancak top az farkla auta çıktı. 4. dakikada Robin Gosens, Rolando Mandragora’nın serbest vuruştan gönderdiği topa hareketlendi ancak Como kalecisi Butez kalesini başarıyla savundu.

İlk yarıda Como’nun en tehlikeli atağı 23. dakikada geldi. Maxence Caqueret’nin savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına sızan Assane Diao, David De Gea ile karşı karşıya kaldı ancak İspanyol kaleci başarılı bir müdahaleyle golü engelledi. 37. dakikada Nico Paz’ın harika pasıyla yine ceza sahasına giren Diao, Martin Pongracic’in kritik müdahalesiyle bir kez daha durduruldu.

İlk yarının sonlarına doğru Fiorentina baskıyı artırmaya çalışsa da Como savunması hata yapmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 53. dakikada skoru değiştirdi. Fiorentina’nın derin bir serbest vuruş organizasyonunda savunma dengesiz yakalanınca, Assane Diao orta sahada kaptığı topla hızla ceza sahasına ilerledi. Kaleci De Gea ile karşı karşıya kalan genç oyuncu, topu ağlara yollayarak Como’yu 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ikinci yarısında tansiyon bir hayli yükseldi. 60 ile 65. dakikalar arasında yaşanan sert müdahaleler sonrası hakem oyunu üç kez durdurmak zorunda kaldı. Michael Folorunsho ve Edoardo Goldaniga bu gergin anların ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Como, 74. dakikada skoru 2-0’a taşıdı. Fiorentina savunması kendi yarı alanında paslaşırken Alex Valle araya girerek topu kaptı. Lucas Da Cunha’nın pasıyla buluşan Nico Paz, ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu direğe çarptırarak ağlara gönderdi. Bu golle Como, deplasmanda farkı ikiye çıkardı ve maçı kopardı.

Fiorentina, 39 puanla 6. sıradaki yerini korurken, Milan ve Bologna ile arasındaki fark sadece 1 puana indi. Her iki takımın da birer maçı eksik. Como ise aldığı bu kritik galibiyetle puanını 26’ya yükselterek 13. sıraya tırmandı ve ligin üst sıralarına yaklaşma umudunu artırdı.