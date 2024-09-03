Concord hayal kırıklığı yarattı

Sony, 23 Ağustos'ta piyasaya sürülen yeni PlayStation 5 nişancı oyunu Concord'un sadece iki hafta sonra satıştan kaldırılacağını ve oyunu satın alan tüm oyunculara para iadesi yapılacağını duyurdu.

Oyun, Activision-Blizzard'ın hit oyunu Overwatch'a benzer, beş kişilik takımları dövüş arenalarında karşı karşıya getiren, takım tabanlı kahraman nişancı oyunudur ve lansmanı oyudur.

Oyun 2024 yılının en dikkat çeken fiyaskolarından biri olarak tarihe geçti. GameDiscoverCo analistlerine göre, en popüler PC pazarı olan Steam'deki aktif oyuncu sayısı sadece yüzlerle ifade ediliyor ve iki haftada 25.000'den az kişi tarafından satın alındı.