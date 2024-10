Conor McGregor ortalığı karıştırdı. Arsenal soruşturma başlattı

Dövüş dünyasının ikonik isimlerinden Conor McGregor ortalığı karıştırdı. İrlandalı eski UFC şampiyonu, Arsenal’in PSG’yi 2-0 mağlup ettiği maç sonrası sahaya inerek Arsenal’in yıldızı Bukayo Saka’ya şaka amaçlı tekme ve yumruklar attı.

Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekerken sosyal medyada büyük tartışmaya neden oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, McGregor'un Saka'ya yaptıkları sonrası kurum içi soruşturma başlattı. Premier Lig devi, eski UFC şampiyonunun sahaya girmek izin almadığı halde orada ne işi olduğunu araştırıyor. Arsenal'in artık maç sonlarında ünlü isimlerin sahaya girişini tamamen yasaklaması bekleniyor.

SAHAYA NASIL GİRDİ?

McGregor ve beraberindeki arkadaşlarının ise bir şirket üzerinden Emirates'te bir loca da içeren VIP bilet aldıkları belirtiliyor. Bu VIP biletin maç sonu saha içine de girebilmeyi sağladığı ve McGregor'un bu sayede Saka'ya bu kadar yaklaşabildiği konuşuluyor.

????????| Arsenal is considering matchday protocols in an attempt to avoid a repeat of the McGregor incident.



[@TimesSport]



pic.twitter.com/uS7QDROqCv