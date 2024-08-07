Continental satış tahminini düşürdü

Dünya otomobil üretiminin düşmesine hazırlanıyor ve bu nedenle yılın genelinde daha düşük satışlar bekliyor. Sektörün en önemli tedarikçilerinden Continental daha önce 41 ila 44 milyar avro öngördüğü satış tahminini Çarşamba günü revize ederek 40 ila 42,5 milyar avroya düşürdü.

Avrupa'da otomobil pazarının yılın başında beklenenden fazla daraldığı, ABD'de ise lastik ticaretinin zayıfladığı belirtildi.

Continental'in yeni CFO'su Olaf Schick, yılın ilk yarısında tasarrufların kazançlardaki iyileşmeye katkıda bulunduğunu söyledikten sonra “Yılın ikinci yarısında da pes etmeyeceğiz ve kendimize belirlediğimiz finansal hedeflere ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İkinci çeyrekte Continental, bir yıl öncesine göre yüzde 4,1 daha az bir rakamla 10 milyar avroluk gelir elde etti. Öte yandan kar yüzde 40'lık bir artışla 704 milyon avroya yükseldi.

Pek çok otomotiv tedarikçisi, ünite sayıları düşmesine ve marjların baskı altında olmasına rağmen şu anda elektromobiliteye yoğun yatırım yapmak zorunda kalıyor. Sanayi devi ZF Friedrichshafen de Almanya'da büyük işten çıkarmalar duyurdu. Sektörde iflasların giderek artması endişeleri giderek daha da arttırıyor.