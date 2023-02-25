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Çöp Adam dizisine flaş transfer

Engin Altan Düzyatan ve  Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam dizisine yeni bir oyuncu katılıyor.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 13:11
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Çöp Adam dizisine sürpriz oyuncu

Çöp Adam dizisine flaş transfer
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Çöp Adam dizisi deprem nedeniyle verilen aranın ardından bu hafta seyirciyle buluşmuş ve en çok izlenen dizi olmuştu. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Altan Düzyatan ve  Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen’i buluşturan dizinin kadrosuna çok değerli bir oyuncu katılıyor.

Usta tiyatrocu Tilbe Saran, Tamer Yılmaz’ın (Engin Altan Düzyatan) gittiği terapist rolüyle “Çöp Adam” dizisine dahil oluyor. Saran geçmişte “İstanbullu Gelin” dizisinde de terapiste hayat vermiş ve dizinin en çok ses getiren sahneleri bu bölümler olmuştu.


 

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