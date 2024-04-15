Çöp arabasından onlarca canlı köpek çıktı. Kan donduran görüntüler

Dün gece geç saatlerde çevirme yapan polis ekipleri şüpheli gördüğü bir çöp arabasını durdurdu. Sürücünün ehliyetini kontrol ettikten sonra yanındaki adamla birlikte GBT'si kontrol eden şüpheliler tam salıverilecek iken, aracın içinden gelen seslerden şüphelenen kolluk kuvvetleri aracın içine bakmak istedi.

Endonezya'da yaşanan akıl almaz olayda, çöp arabasının kapağı açılır açılmaz görenlerin kanını donduran bir görüntüyle karşılaşıldı. Kameralar tarafından anbean kayıt altına alınan olay ülke kamuoyunda infiale sebep olurken yakalanarak karakola götürülen failler, verdikleri ilk ifadede köpekleri Çin'de bulunan bir restorana satmak için topladıklarını itiraf etti.

Çöp arabasında ele geçirilen köpekler, Endonezya'nın Lampung şehrinde hizmet veren köpek bakımevine gönderildi. Yapılan sağlık kontrollerinden sonra yapılan açıklamada köpeklerin iyi olduğu ve bir süre bakımevinde tutulacakları açıklandı.