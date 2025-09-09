Çöp atma uyarısı pahalıya patladı! Temizlik işçisi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’nın Seyhan ilçesi skandal bir olay yaşandı. Bir apartmanın 2’katındaki balkonda yola çöp atıldı. Bu sırada belediye temizlik işçisi tepki duruma tepki gösterdi. Çıkan tartışmada baba ile oğlu temizlik işçini döverek hastanelik etti.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ö., iddiaya göre, apartmanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan sokağa çöp attı. Bu sırada sokakta temizlik yapan Seyhan Belediyesi'nde görevli işçi Ulaş A., Y.Ö.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine oğlu S.Ö. ile sokağa çıkan Y.Ö., tartıştıkları işçiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Ulaş A. aldığı darbelerle yere yığılırken, Y.Ö. ile oğlu S.Ö. ise kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ulaş A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ulaş A.'nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö. ile S.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyete götürülen Y.Ö. ile S.Ö.'nün sorgularının sürdüğü, olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

