Çöp dolu ev ve çevresinden 3 kamyon çöp çıktı

Konya Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bir evden kötü kokular yayılarak çevre sağlığını tehdit ettiği yönünde vatandaşlardan yoğun şikayetler aldı.

Ekipler, bunun üzerine evde biriken çöplerin boşaltılması için harekete geçti. Temizlik ve Fen işleri Müdürlüğü’nün de personel ve iş makinesi ile destek verdiği, zabıta ve polis ekipleri eşliğinde çalışma gerçekleştirildi.

3 KAMYON DOLUSU ATIK VE ÇÖP ÇIKARILDI

Evin içi ve çevresinde uzun süredir birikmiş olan 3 kamyon dolusu atık ve çöp çıkarılırken, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, çevre ve insan sağlığını tehdit eden bu tür durumları ortadan kaldırmak için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.

ÇEVRE SAKİNLERİ DERİN NEFES ALDI

Öte yandan, söz konusu ev ve çevresindeki çöp ve atıkların tamamen temizlenmesinin sonrasında, çevre sakinleri de derin bir nefes aldı.