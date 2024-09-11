Çöp kamyonunun altında can verdi

Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde geçen pazartesi günü meydana gelen olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bodrum Belediyesi'ne ait 07 ADA 770 plakalı çöp kamyonu, manevra yaparken köpeği fark etmeyerek ezdi. Köpeğin başı kamyonun devamının altında kalarak olay yerinde telef oldu. Bu üzücü olay, bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Olayın tanıklarından Celal Kanbur, "Şanslı"nın 16 yaşında ve çeşitli hastalıklara sahip olduğunu belirterek, "Bu köpek zor yürüyordu, ancak doğal olarak ölmesini istiyordu. Kafasının ezilerek bu şekilde hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü. Şoför başka bir şeyle ilgileniyordu sanırım, çünkü aşağıda köpeğin görmesi imkansız. Geri gitse ama ileri doğru hareket ettiğini anladık” şeklinde konuştu.

Olayın ardından Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaşadığı kayıptan dolayı üzüntülerini dile getirerek bir açıklama yaptı: "Bahçelievler Mahallemizde atık toplama çalışması sırasında meydana gelen yaralanma kazasında, Lucky isimli hayvan dostumuzun hayatını kaybetmesinden derin üzüntüye neden olur. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup olmadığı, prosedürü takip eden bir açıklama yaptı. duyuracağımızı kamuoyuna açıkladık," dedi.