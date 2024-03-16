Çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Konya’da yolun karşısına geçmek isterken, çöp kamyonunun çarptığı talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde saat 17.45 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 50 yaşlarında bir kadın caddenin karşısına geçmek istediği esnada, cadde üzerinde seyir halinde olan A.G. yönetimindeki 42 AHL 664 plakalı çöp kamyonu çarptı.

Kamyonun çapması neticesinde ağır yaralanan kadını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesi sonucu kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinden sonra hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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