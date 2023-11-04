Çöp konteynerine giren kişi 2 gün sonra vinçle çıkarıldı

Kadıköy'de akli dengesi yerinde olmayan bir kişi 2 gün önce yağmurdan korunmak için çöp konteynerine girdi. Vinçle çıkarıldı.

KAYNAK: DHA
Çöp konteynerine giren kişi 2 gün sonra vinçle çıkarıldı

Kadıköy'de akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi 2 Kasım Perşembe günü sağanak yağıştan korunmak için çöp konteynerinin içine girdi.

Dün temizlik görevlileri konteynerde birinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve polis ekipleri uzun süre konteynerdeki kişinin dışarı çıkması için uğraş verse de, çöpteki kişi ikna olmadı. Kişi konteynerden çıkmayınca belediye ekiplerine haber verildi.

Belediye ekipleri, çöp dolu konteyneri vinçle kaldırdı. Konteynerin alt kapakları yavaşça açıldı ve kişi çöplerle birlikte yere düştü. Çöpten çıkan kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay yerinde yer alan bir vatandaş: “Dün biz geldiğimizde burada temizlik yapan arkadaş içeride birinin olduğunu söyledi. Biz de ekiplere haber verdik. Geldiler çıkarmaya çalıştılar. Fakat ısrarla çıkmak istemedi. Sonrasında zabıtalarla çöp arabası geldi. Çıkmadığı için mecburen üstten kaldırıp alttan çıkarmak zorunda kaldılar.

Muhtemelen akli dengesi yerinde değildi. Yağmurdan dolayı girdiğini söylüyorlar. Şiddetli bir yağmur varmış. Çıktığında zaten ıslaktı. Ambulans geldi. Hırka verdik üzerine üşüyordu, titriyordu. Ayağı da şişmişti. Sonrasında ambulans götürdü” dedi.

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