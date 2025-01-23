Çöp poşetinden 2 bin yıllık mermer kadın heykeli çıktı

Kaynak: İHA
Çöp poşetinden 2 bin yıllık mermer kadın heykeli çıktı

Yunanistan’ın Selanik kentine bağlı Neoi Epiyates kasabasında bir çöp konteynerinin yanında bir mermer kadın heykeli bulundu. Polise teslim edilen heykelin Helenistik döneme ait olduğu öğrenildi.

Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik kentine bağlı Neoi Epivates kasabasında tarihi heykel çöpe atıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü 32 yaşındaki bir kişinin siyah bir çöp poşetinin içinde bir çöp konteynerinin yanında Helenistik döneme ait heykel bulduğu belirtildi. Şahsın daha sonra savcılığa giderek, heykeli polise teslim ettiği ifade edildi.

Uzunluğu 80 santimetre olan başsız mermer kadın heykelinin, en az 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre heykel detaylı inceleme için Kuzey Yunanistan Adli Soruşturma Müdürlüğü'ne, ardından da muhafaza edilmesi için Tarihi Eserler Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Organize Suçlarla Mücadele biriminin heykeli konteynerin yanına bırakan kişi veya kişileri belirlemek için başlattığı soruşturma devam ediyor.

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