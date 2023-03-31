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Yavru köpeği ağzı bağlı poşete koyup yol kenarına attılar

Bodrum ilçesinde ağzı bağlı 3 çöp poşeti içerisine konulan yavru köpek, yol kenarına atıldı. Köpek, tesadüf sonucu bulunarak sağ salim kurtarıldı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 23:31
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Çöp poşetine koydukları yavru köpeği yol kenarına bıraktılar

Yavru köpeği ağzı bağlı poşete koyup yol kenarına attılar
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(DHA) Olay, Turgutreis Mahallesi’nde meydana geldi. Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi Sorumlusu Fırat Güvençli, bakımevine yakın bir noktada telefonla konuşmak için durduğu sırada otların arasında kımıldayan poşeti gördü. 

Poşeti kontrol eden Güvençli, yürek sızlatan manzara ile karşılaştı. 3 kalın çöp poşeti içerisine konulan yavru köpeği kurtaran Fırat Güvençli, minik köpeği bakımevine getirdi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"TESADÜF NETİCESİ BULUNDU"

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı İnci Kutay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahlak, ar, haya, utanma, vicdan, haysiyet yoksunu bir şahıs tarafından Turgutreis Bakımevi yoluna ağzı bağlı üç kalın çöp poşeti içinde atılan yavru köpek tamamen tesadüf neticesi bulundu.

Bakımevleri Sorumlusu Fırat Güvençli, bugün mesai bitimi çıkmış, araba kullanırken gelen telefon üzerine rahat konuşabilmek için arabayı kenara çekiyor. O sırada da otların, bitkilerin arasında kımıldayan poşeti görüyor. 

Arabadan inip poşete doğru yürürken ağlama sesini duyunca hemen yaklaşıp, poşetleri kesip, yavruyu çıkartıp, kurtarıyor. Minik yavru şimdi Turgutreis Bakımevi’nde” dedi.

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