Çöp toplayan turistlere verilecek ödül belli oldu

Avrupa Birliği’ndeki birçok ülke turist yoğunluğa karşı önlem alırken Danimarka’dan farklı bir adım geldi.

Kopenhag’da turistlere sorumluluklarını yerine getirilirse bazı ödüllerin verileceği belirtildi.

İddialara göre, turistler görevlerini, sorumluluklarını yerine getirdiği sürece finansal ve ödüller sunulacak.

Danimarka’nın iyi huylu, sosyal ve çevre dostu olan turistleri ülkeye çağırdığı ileri sürüldü.

KAHVE İKRAMI

Bisiklete binmeyi, toplu taşımayı kullanmayı veya limanda veya şehrin parklarında bahçecilik veya çöp toplama gibi temel faaliyetler yapmayı tercih eden turistlere ödüller verilcek. Bunlardan biri de kahve ikramı olacak.

Ayrıca şehrin yapay kayak pisti tesisinde uzun süre zaman harcanabilecek.

Öte yandan İspanya'nın Barselona şehrinde, turistlerin yoğun olması nedeniyle sıkılan halk, turistlere su tabancasıyla su püskürtmüştü.