Çöpleri yakmak isterken 20 dönüm ekili araziyi küle çevirdi

Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde yakılan çöplerden sıçrayan yangında 20 dönüm ekili arazi zarar gördü. Ekiplerin müdahalesi ile yangının tavuk çiftliklerine ve güneş enerjisi panellerine sıçraması önlendi.

KAYNAK: İHA
Çöpleri yakmak isterken 20 dönüm ekili araziyi küle çevirdi

Olay, Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi İlker Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bulunan çöpler vatandaşlar tarafından yakılmak istendi.

Yanan çöplerden sıçrayan yangın bölgedeki ekili araziye sıçradı.

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Yangını fark eden vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, 20 dönüm ekili arazide maddi hasar meydana geldi.

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Ekiplerin müdahalesi ile yangının tavuk çiftliklerine ve güneş enerjisi panellerine sıçraması önlendi.

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