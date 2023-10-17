Çöplükte erkek cesedi bulundu

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bir şahıs çöpün kenarında ölü bulundu. Şahsın tabancayla vurulduğu belirlenirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Çöplükte erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, Kozcağız Merkez sanayi sitesinin arka tarafına çöp atmaya giden bir vatandaş çöpün kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Olay yerine gelen gönderilen 112 sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

aw055221-01.jpgOlay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, detaylı bir çalışma başlattı. Tabancayla öldürüldüğü belirlenen şahsın, 35 yaşındaki Emrah Üstünsoy olduğu belirlendi. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çevredeki kamera kayıtları ve olay yerindeki deliller çerçevesinde çalışma yapan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Z.Ü. isimli şahsı gözaltına aldı.

aw055221-03.jpgCinayetin sebebi henüz araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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