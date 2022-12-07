Kan şekerini düzenliyor. Kolesterolu düşürüyor. Doğal antioksidan kaynağı

Sık sık kullanılan çörek otunun faydalarını say say bitmiyor. Çörek otu genel de hamur işlerinde kullanılıyor. Çörek otu neredeyse tüm hastalıklara karşı demir gibi duruyor.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan çörek otunun, bağışıklık sisteminden mide sindirim sorunlarını gidermeye kadar pek çok faydası vardır. Öte yandan çörek otu kalsiyum, demir, çinko, bakır, tiamin, niasin, fosfor ve folik asit içerir.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR

Çörek otu yağındaki antioksidanların kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtilirken, düzenli kan şekeri seviyesinin de ideal kiloyu korumada etkili olduğu bilinir.

KOLESTEROLU DÜŞÜRÜYOR

Araştırmalara göre çörek otu yağının kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürdüğü belirtilmiştir.

FAYDALARI

Öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir

Kanserle savaşmada yardımcısı olur.

KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Yüksek tansiyon için etkili.

Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.

Sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçlar verdiği belirtilir.

Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.