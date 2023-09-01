Çorlu Tren Katliamı Davası'nda 'üst düzey sorumlular' yine görmezden gelindi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve yedisi çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı’nın 15'inci duruşması görüldü. Duruşma 23 Kasım 2023 tarihine ertelenince aileler karara tepki gösterdi.

“KAZA DEĞİL CİNAYET”

Duruşma öncesinde Tren katliamında yakınlarını kaybeden aileler “Kaza değil cinayet”, “Katiller halka hesap verecek” sloganlarıyla davanın görüldüğü Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne yürüyüş düzenledi.

Duruşmada, ailelerin avukatı Akçay Taşçı, şikayet dilekçesinde, “TCDD Genel Müdürlüğü seviyesindeki bir kısım yöneticiler ve bu kişilere de yöneticilik eden bir kısım siyasetçiler” ifadesini kullandıklarını, savcının ise bu kişileri tespit etmesi gerekirken dosyadan isim bile alamadıklarını söyledi. Taşçı, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü nezdinde ismi dışında her şeyi ortaya konulmuş kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ederiz” dedi.

Mahkeme ise dosyanın esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesi, üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yeniden bilirkişi ile keşif taleplerini reddetti.

TANIK YAPRAK: MENFEZİN TEMİZLENİP TEMİZLENMEDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM

Çerkezköy’de kısım şefliği görevi yapan Gürel Yaprak, en son 2018 yılının mayıs ayında kazanın meydana geldiği menfezin 400 metre yakınlarında ot temizleme işlemi yaptıklarını söyledi. Yaprak, “Önceki kontrollerde menfezde bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Dolgu temizliği yapılıp yapılmadığına ilişkin bir şey görmedim. Kazanın meydana geldiği yerdeki menfezlerin içinin temizlenip temizlenmediğini hatırlamıyorum” diye konuştu.

“HAVA DURUMUNU TAKİP ETMEMİZ İÇİN RESMİ BİR EMİR YOK”

Davada sanık olarak yargılanan Özkan Polat’ın altında, Celaleddin Çabuk’un da üst görevinde çalıştığını belirten Yaprak, hava durumunu telefona indirdikleri bir uygulamadan takip ettiklerini anlattı. Yaprak, “Telefona indirdiğimiz radar programını takip etmemiz ile ilgili yazılı-sözlü bir emir verilmiyor, ben kendim istersem kontrol ediyorum” dedi. Yaprak, işçi yetersizliği olup olmadığına ilişkin de üst şeflerine bir talepte bulunmadığını belirtti ancak “Kendi aramızda ‘Olsa iyi olur’ diye konuştuk. Benim talepte bulunmak gibi bir görevim yok” ifadesini kullandı.

Tanık Gürel Yaprak, yenileme çalışmalarıyla ilgili de “2012’de geldiğimde Çerkezköy Edirne üst yapı yenilenmişti, ondan sonra Çerkezköy-Halkalı altyapı ile beraber yenilendi. Kazanın olduğu mıntıkada sadece üst yapı değişti. Platform genişliği de yapılmadı” bilgisini verdi.

AVUKAT ŞAHİNKAYA’DAN BAKAN TUNÇ’A: TCDD’NİN BELGELERİNİ BİZE ULAŞTIRSIN

Bir kısım katılan avukatı Onur Şahinkaya, yeni adli yılın başlamasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yargı mensuplarına gönderdiği mesaja değinerek “Katkı sunmak istiyorsa TCDD’nin belgelerini bize, mahkemeye ulaştırsın” dedi.

Bir kısım katılan avukatı Akçay Taşçı da “Yargılananlardan hiçbirinin bir menfezi yapıp tadilatını ortaya çıkarabilecek, katliamdan 3 saat sonra başlatılan tadilatı başlatmaya yetkisi yok” dedi. TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında hakimden suç duyurusunda bulunmasını talep eden Şahinkaya, “Sizin suç duyurusunda bulunmanız ile bizim suç duyurusunda bulunmamız arasında fark var. İster politik, ister hukuki, ister psikolojik deyin fark var. Sayın Başkan, Genel Müdürlük seviyesindeki sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ediyoruz. TCDD Genel Müdürlüğü nezdinde ismi dışında her şeyi ortaya konulmuş kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ederiz” diye konuştu.