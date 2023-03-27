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Çorlu Tren Katliamı'nda oğlunu kaybeden Mısra Öz, TİP'den aday adayı oldu 

Yedisi çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren katliamında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz, TİP'ten milletvekili aday adayı oldu. Öz'ün partisinden aday adayı olduğunu TİP Genel Başkan Erkan Baş "Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız demiştik. Birlikte başaracağız!" dedi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:20
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Çorlu Tren Katliamı'nda oğlunu kaybeden Mısra Öz, TİP'den aday adayı oldu 

Çorlu Tren Katliamı'nda oğlunu kaybeden Mısra Öz, TİP'den aday adayı oldu 
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve yedisi çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren katliamında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili aday adayı oldu.

BAŞ: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Mısra Öz'ün partisinden aday adayı olduğunu TİP Genel Başkan Erkan Baş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yıllardır bıkıp usanmadan adalet peşinde koşan sevgili Mısra Öz bugün milletvekilliği adaylığı teklifimizi kabul ederek gücümüze güç kattı. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız demiştik. Birlikte başaracağız! TİPSenin" dedi.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de, "Hoşgeldin arkadaşım, güç verdin. Helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız!" ifadesini kullandı.

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