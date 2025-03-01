Çorum FK Iğdır'dan eli boş dönüyor

Iğdır FK, 27.hafta da konuk ettiği Çorum FK'yı 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapatıp puanını 36'ya çıkarttı. Çorum FK ise 39 puanda kaldı.

IĞDIR FK 1 ÇORUM FK 0

Hakemler: Süleyman Bahadır, Şenol Bektaş, Göktuğ Hazar Erel

Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Regattin dk. 65), Bruno, Ahmet Emin Engin (Semih Akyıldız dk. 78), Mert Çölgeçen (İbrahim Akdağ dk. 66), Cebrail Karayel (Serkan Asan dk. 25), Conte, Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Avramovski (Muammer Sarıkaya dk. 65)

Yedekler: Furkan Köse, Aly Malle, Caner Cavlan, Thuram, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Atakan Akkaynak (Diniyev dk. 77), Verheydt, Tunahan Ergül (Avounou dk. 63), Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Ali Akman dk. 63), Atakan Cangöz (Kadir Seven dk. 83), Eren Karadağ (Atila Turan dk. 83)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Hasan Ege Akdoğan, Taha İbrahim Rençber, Can Efe Bozacı

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Bruno (dk. 14) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Landre, Atakan Cangöz, (Çorum FK), Bruno (Iğdır FK)