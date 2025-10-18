Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-1 yendi.

Mersin'de oynanan mücadelede Çorum FK, 12. dakikada Yusuf Erdoğan ve 25. dakikada Aleksic'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

69. dakikada ağları havalandıran Samudio'yla farkı üçe çıkaran konuk ekip, 79. dakikada Atakan Akkaynak'la skoru 4-0 yaptı.

Hatayspor'un tek golü ise 90+3. dakikada Selimcan Temel'den geldi.

Maçı 4-1 kazanan Çorum FK 21 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 20 puanlı Bodrum FK ve 19 puanlı Esenler Erokspor yarın karşı karşıya gelecek. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Hatayspor ise bu sezon oynadığı 10 maçta da galibiyet yüzü göremedi. 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Hatayspor, 3 puanla 19. sırada bulunuyor.

ALMEİDA: PES ETMEYECEĞİZ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, Hatay için zor bir haftadan geçtiklerini söyledi.

Üst seviyeye ulaşamadıklarını ve bunun bahane olmadığını dile getiren Almedia, oyuncularına hala inandığını ve güvendiğini ifade etti.

Rakiplerinin iyi oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Almedia, şöyle konuştu:

"Kolay günlerden geçmiyoruz ama vazgeçmeyeceğiz. Bugün bizim günümüz olmadı. Önümüzdeki maça bakacağız. Geleceğe odaklanacağız. Her şey yoluna girecek. Buna inanıyoruz. İşimizi yapmaya devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Buna inandığım için hala buradayım. Her şeyin yoluna girmesini temenni ediyorum."

ÇAVUŞ: GELİŞEREK DEVAM EDECEĞİZ

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise takıma geldiğinden bu yana oyunlarının geliştiğini dile getirdi.

Oyun disiplininden kopmadıklarını ve maça hakim olduklarını belirten Çavuş, bundan sonraki süreçte her maçı kendi özelinde değerlendirerek hazırlıklarını yapacaklarını vurguladı.

Takımının dinleneceğini aktaran Çağdaş Çavuş, şunları söyledi:

"Dinlenmeden sonra Boluspor maçına hazırlanacağız. Oyun disiplini, sahanın içerisindeki oyun, oynama arzusu ve oyunu bölüm bölüm harika oynayan bir ekip. Her oyuncumu ayrı ayrı kutluyorum. Gelişime yavaş yavaş ayak uyduran bir ekibiz. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sürece yaklaşıyoruz. Benim istediğim oyun düzeni, sistemi, oyun içerisindeki fiziksel güç süreç içerisinde daha da güçlenecek. Bu süreç güçlenirken de böyle kazanarak gitmek çok keyifli. Bundan sonra gelişerek devam edeceğiz."