Çorum FK'dan dört dörtlük galibiyet!

Çorum FK'dan dört dörtlük galibiyet!

Trendyol 1. Lig’de Keçiörengücü’nü deplasmanda 2-1 mağlup eden Çorum FK, üst üste 4. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Keçiörengücü ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Başkent ekibine konuk olan Çorum FK, rakibini 2-1 mağlup ederek 4’te 4 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Çorum FK’ya galibiyeti getiren goller Ferhat Yazgan ve Oğuz Gürbulak’tan geldi. Ev sahibi Keçiörengücü’nün tek golünü ise Ezeh kaydetti.

LİDER ÇORUM FK DOLUDİZGİN

Sezona fırtına gibi başlayan Çorum FK, oynadığı 4 maçı da kazanarak liderlik koltuğunu bırakmadı. Kırmızı-siyahlılar, milli aradan sonra Vanspor’u ağırlayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜN SIRADAKİ RAKİBİ BANDIRMASPOR

Ligdeki ikinci yenilgisini alan Keçiörengücü ise milli ara dönüşü Bandırmaspor deplasmanına çıkacak.

