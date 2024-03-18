Çorum İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
ÇORUM İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ALACA
İSKİLİP
OĞUZLAR
UĞURLUDAĞ
BAYAT
KARGI
ORTAKÖY
BOĞAZKALE
LAÇİN
OSMANCIK
DODURGA
MECİTÖZÜ
SUNGURLU
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.