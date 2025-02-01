Çorum'da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangında bir müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, Seyran Elkahraman'a ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, gece saatlerinde Seyran Elkahraman'a ait müstakil evde başladı. Mahalle sakinleri, evden yükselen yoğun dumanları fark edince hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yangının sebebini belirlemek için yapılan ilk incelemelerde, evde bulunan elektronik cihazlardan veya elektrik tesisatından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Ancak kesin nedenin belirlenmesi için yangınla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Yangın sırasında evde bulunan kişiler hızla tahliye edilerek güvenli bir bölgeye alındı. Ancak, müstakil ev tamamen kullanılmaz hale geldi ve ciddi maddi hasar meydana geldi.