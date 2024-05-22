Çorum'da iki motosiklet çarpıştı. Bir sürücü yaralandı diğeri kaçtı

Kaynak: İHA
Çorum'da iki motosiklet çarpıştı. Bir sürücü yaralandı diğeri kaçtı

Çorum'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 motosiklet sürücüsü yaralanırken, diğer sürücü olay yerinden kaçtı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Özkan A. yönetimindeki 19 AEE 741 plakalı motosiklet ile başka bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

aw210490-01.jpg

Kaza sonucu Özkan A. yaralanırken diğer motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

aw210490-02.jpg

Son Haberler
Atalanta tarih yazdı. Lookman mucize yarattı Spor
Atalanta tarih yazdı. Lookman mucize yarattı
Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi ödemeyen Demirören bazı binaları devretti Gündem
Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi ödemeyen Demirören bazı binaları devretti
Ah be Celal Şengör Hocam! Yazarlar
Ah be Celal Şengör Hocam!
AK Party Representation to the United States LLC Yazarlar
AK Party Representation to the United States LLC
Latife Hanım Hakkında Az Bilinenler -I- Yazarlar
Latife Hanım Hakkında Az Bilinenler -I-
Rum-Yunan vermeden alma peşinde! Yazarlar
Rum-Yunan vermeden alma peşinde!
Kaza mı, suikast mı?! Yazarlar
Kaza mı, suikast mı?!