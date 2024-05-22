Çorum'da iki motosiklet çarpıştı. Bir sürücü yaralandı diğeri kaçtı

Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Özkan A. yönetimindeki 19 AEE 741 plakalı motosiklet ile başka bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu Özkan A. yaralanırken diğer motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.