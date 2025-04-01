Çorum’da silahlı kavga! Yaralılar var

Olay, 30 Mart tarihinde Alaca ilçesi Çorum Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı ve bu tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında A.Y. ve M.F.Ç. adlı kişiler tüfekle vurularak yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Olayın hemen ardından Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Yusuf A. ve Y.A. olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Yusuf A. yakalanıp gözaltına alınırken, diğer şüpheli Y.A.’nın yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi. Bu arada, olayın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Kayıtlarda, iki grubun birbirine girdiği, kavga sırasında 2 kişinin silahla vurulduğu açıkça görülüyor.

Saldırganlar, silahla yaraladıkları kişilere daha sonra fiziksel şiddet uyguluyor.

Çevredekilerin araya girmesiyle şüpheliler olay yerinden uzaklaştırılıyor ve ardından araçla kaçıyor.