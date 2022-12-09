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Çorum'da vefat eden komiser yardımcısının cenazesi memleketi Ankara'ya uğurlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren ve yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki komiser yardımcısının cenazesi, memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:50
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Çorum'da vefat eden komiser yardımcısının cenazesi memleketi Ankara'ya uğurlandı

Çorum'da vefat eden komiser yardımcısının cenazesi memleketi Ankara'ya uğurlandı
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AA'da yer alan haberde, Komiser Yardımcısı Ahmet Özkan'ın cenazesi, babası Adnan, annesi Emine ve ağabeyi Sinan Özkan tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı.

Özkan'ın cenazesi, helallik alınması için görev yaptığı Çorum'un Sungurlu ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki polis merkezine getirildi. Burada İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu tarafından dua edilmesinin ardından Özkan'ın mesai arkadaşları, baba Adnan Özkan'a taziye dileklerini iletti.

Özkan'ın cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere memleketi Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Dörtkonak köyüne uğurlandı.

Törene Ahmet Özkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sungurlu Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan ile İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam da katıldı.

Komiser Yardımcısı Ahmet Özkan, görevli olduğu Çorum'un Sungurlu ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki polis merkezinde 9 Ekim'de kalp krizi geçirmiş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 2 aydır devam eden yaşam mücadelesini 8 Aralık'ta kaybetmişti.

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