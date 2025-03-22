Çorum'da yangın! Alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da yangın! Alev alev yandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dinlenme tesisindeki lastikçinin yanında bulunan malzemeler yandı. Alevleri gören vatandaşlar çıkan yangına müdahale etti.

Olay, Sungurlu-Çorum karayolunun 5. kilometresinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisteki lastikçinin yanındaki malzemelerin bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Çabalarında başarısız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da yangın! Alev alev yandı

Çorum'da yangın! Alev alev yandı

Çorum'da yangın! Alev alev yandı

Çorum'da yangın! Alev alev yandı

Son Haberler
Çorum'da yangın! Alev alev yandı
Çorum'da yangın! Alev alev yandı
Yetersiz uykunun çocuklar üzerindeki sessiz etkisi!
Yetersiz uykunun çocuklar üzerindeki sessiz etkisi!
Ekrem İmamoğlu'nun saat kaçta ifade vereceği belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun saat kaçta ifade vereceği belli oldu
Karısını vuran yaşlı adama dayak. "Bir anda oldu"
Karısını vuran yaşlı adama dayak. "Bir anda oldu"
Apartman sakinlerinin dikkatinden kaçmadı! 2 kadın tutuklandı
Apartman sakinlerinin dikkatinden kaçmadı! 2 kadın tutuklandı