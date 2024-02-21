Çorum'da yapılan şok uygulamada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaynak: İHA
Çorum'da yapılan şok uygulamada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Çorum’da polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalar kapsamında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalarda 41 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerlerden; 21 kahvehane ve kıraathane, 11 kafe, 16 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 8 otoparkta denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 2 bin 618 kişi sorgulanırken, araması olan 4 şahıs yakalandı. Uygulamada ayrıca 7 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 8 tüfek, 11 adet kesici ve delici alet, 10 adet şarjör, 87 adet tabanca mermisi, 7 adet av fişeği, 142 adet sentetik ecza maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi, 13 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

627 aracın kontrol edildiği uygulamada 6 araca toplam 42 bin 887 TL idari para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” ifadesi kullanıldı.

Son Haberler
Son dakika... Washington Büyükelçisi ve BM daimi temsilcisi değişti Dünya
Son dakika... Washington Büyükelçisi ve BM daimi temsilcisi değişti
Şanlıurfa’da sağanak ve dolu etkili oldu! Zor anlar yaşadılar Gündem
Şanlıurfa’da sağanak ve dolu etkili oldu! Zor anlar yaşadılar
Kylian Mbappe Barcelona'da! Spor
Kylian Mbappe Barcelona'da!
Icardi ne diyecek? Wanda Nara jakuzili odada özel poz verdi görenlerin nutku tutuldu Spor
Icardi ne diyecek? Wanda Nara jakuzili odada özel poz verdi görenlerin nutku tutuldu
Operasyon geçirdiği için Erzincan'a gidemediğini söyleyen Bakan Özhaseki Adana ve Osmaniye'de kura çekilişlerine katılmış Gündem
Operasyon geçirdiği için Erzincan'a gidemediğini söyleyen Bakan Özhaseki Adana ve Osmaniye'de kura çekilişlerine katılmış
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı
TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da