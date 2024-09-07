Cottam Güneş Enerjisi Projesi’ne beklenen onay geldi

Hükümet, Batı Lindsey'in doğusunda yer alacak 600 MW'lık Cottam Güneş Enerjisi Projesi'ne Perşembe günü geliştirme onayı verildiğini açıkladı. Yerel meclis üyeleri daha önce tarım arazileri ve trafik üzerindeki etkisi ve destekleyici altyapı eksikliği konusundaki endişeleri gerekçe göstererek planları reddetmişlerdi.

Miliband yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Güneş enerjisi en ucuz enerji kaynaklarından biri ve bu temiz ve güvenli enerjiden faydalanmalıyız.”

Proje, yere monte edilmiş dört güneş enerjisi üretim istasyonu, dört alt istasyon, bir batarya enerji depolama sistemi ve ilgili altyapıdan oluşacak. Önerilen proje, Lincolnshire ve Nottinghamshire'da yer alan dört ayrı sahaya yayılacaktır.

Proje, büyüklüğü nedeniyle Ulusal Öneme Sahip Altyapı Projesi (NSIP) olarak sınıflandırıldı. NSIP'ler normalde havaalanları ve ana yollar gibi büyük projelere tahsis edilir ve normal yerel planlama gerekliliklerini atlar.

2022 yılında West Lindsey Bölge Konseyi'nin eski lideri Owen Bierley, “Bu ve bunun gibi NSIP önerilerinin sadece piyasa güçleri ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda ilerlemesine izin verilirse, bunun kırsal kesim ve kırsal topluluklar üzerindeki etkisi felaket olacaktır” açıklamasında bulundu.

Basında çıkan haberlere tepki gösteren Lincolnshire İlçe Konseyi Meclis Üyesi Tom Smith ise şunları söyledi: “Yerel halk için çok üzgünüm, bence bu yanlış bir karar. Yanlış yerde ve iyi bir tarım arazisinin yanlış kullanımı. Önerilen bu gelişmeler tarım ve turizm açısından yerel bölgeye büyük zarar verecektir.”

PROJE İÇİN TAVSİYELER VERİLDİ

İngiltere’deki istikrarsız piyasalar Cottam Solar Project Limited tarafından yapılan başvuru 12 Ocak 2023 tarihinde değerlendirilmek üzere Planlama Müfettişliğine sunulmuş ve aynı yıl 9 Şubat'ta incelenmek üzere kabul edildi. Halktan, yerel otoriteden ve ilgili taraflardan alınan kanıtların ardından, 5 Haziran 2024 tarihinde Dışişleri Bakanlığına proje için tavsiyelerde bulunuldu.

Miliband konu hakkındaki açıklamalarına “Bu hükümet, faturaların artmasına neden olan istikrarsız uluslararası gaz piyasaları iniş çıkışından kurtularak ailelere ve işletmelere enerji güvenliği sağlamaya kararlıdır. Bunu yapmanın tek yolu, ekonomimizi güçlendiren ve faturaları temelli olarak düşürmemize destek olan ucuz, yerli enerjiyi desteklemektir. Bugünkü karar, son sekiz hafta içinde aldığım dört karardan biri olup, yüz binlerce eve enerji sağlamaya yetecek yaklaşık 2 GW güneş enerjisi sağlamaktadır” diye konuştu.