Covid-19 salgını yaşam süresini 1,5 yılı aşkın kısalttı

Küresel Hastalık Yükü (GBD), 195 ülkenin 1950 ile 2021 yılları arasındaki ölüm oranları ve beklenen yaşam sürelerini analiz etti.

Nüfus sayımları, anketler ve diğer kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanılan araştırmada, özellikle korona virüs salgını dönemine odaklanıldı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünce (IHME) yürütülen araştırmada, 2019 ile 2021 arasında dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 1,5 yılı aşkın bir süre azaldığı tespit edildi.

Bu durumla birlikte geçmişte görülüne artışların keskin şekilde tersine döndüğü saptandı.

"YETİŞKİNLER ÜZERİNDE DERİN ETKİ BIRAKTI"

IHME'de görev yapan araştırmacılardan Dr. Austin Schumacher, Covid-19 salgınının dünya genelindeki yetişkinler üzerinde derin etki bıraktığını belirtti.

Schumacher, "Salgında, ülkelerin ve bölgelerin yüzde 84'ünde beklenen yaşam süresi azaldı. Bu durum, yeni patojenlerin yıkıcı potansiyel etkilerini ortaya koyuyor." dedi.

Bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki ölçüt ‘beklenen yaşam süresi’ olarak tarif ediliyor.

Araştırmaya ilişkin detaylar, "The Lancet" isimli dergide yayımlandı.