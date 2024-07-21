Covid vakaları Avrupa'da 5 kat arttı

Avrupa ve Orta Asya'dan 53 üye devleti kapsayan DSÖ Avrupa bölgesinde, birinci basamak sağlık ağlarında solunum yolu hastalıkları testleri pozitif çıkan Sars-CoV-2 hastalarının %5 kat arttı.

DSÖ Avrupa bölge ofisi yöneticisi Hans Kluge tarafından X adlı sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede son 8 haftada, bölgede son 4 haftada hastaneye başvuranların sayısı, önceki 4 haftaya göre %51 daha fazla olduğu bildirildi.

Son 4 haftada bildirilen ölümler önceki 4 haftaya göre %32 daha yüksek bir oranda seyrediyor.

Son 4 haftada bildirilen ölümler ise öceki 4 haftaya göre %32 daha yüksek.

Avrupa'daki vaka artışını belgeleyen veriler ışığında Kluge, ciddi hastalık riskini azaltacak araçların bulunduğunu hatırlatarak şu açıklamada bulundu: "Covid aşıları konusunda güncel kalın; yüksek riskli kişilerin antiviral tedaviye hızlı erişimini sağlayın. Kalabalık kapalı alanlarda özellikle savunmasız kişiler için özel tek kullanımlık 'solunum maskesi' ile maske takmak da dahil olmak üzere makul önlemler alın. Covid hastasıysanız veya hasta olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, bulaşmış veya bulaştığından şüphelenilen kişilerle etkileşime girmelisiniz. Covid'in ciddi sonuçlarına maruz kalma riski yüksek olan herkesin her yıl güncellenmiş bir aşı yaptırması gerekir. Bunu önemseyin. Çünkü aşılar hayat kurtarır."