Covid'in yeni varyantı dünyaya yayılıyor. Eski halinden daha ölümcül

İlk olarak haziran ayında Almanya'nın Berlin kentinde görülen XEC varyantı, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da hızlı bir şekilde büyüyerek sağlık otoritelerini endişeye düşürdü.

Scripps Araştırma Translasyonel Enstitüsü müdürü Dr. Eric Topol, XEC varyantının anlık olarak Covid-19’un en olası yeni varyantı olduğunu ifade etti. Dr. Topol, bu varyantın havaların soğumasıyla daha etkisini artıracağını ve virüsün tam olarak etkisini göstermediğini söyledi.

GÜÇLÜ ŞEKİLDE YAYILDI

Covid XEC varyantı, Slovenya'da ağustos ayında yüksek enfeksiyon oranlarına neden oldu ve ülkedeki Covid vakalarının yüzde 10'undan fazlası bu varyantı içeriyor. Varyant, Polonya, Norveç, Lüksemburg, Ukrayna, Portekiz ve Çin gibi ülkelerde de görüldü. Danimarka, Almanya, İngiltere ve Hollanda'da XEC’nin güçlü bir şekilde yayıldığı belirtiliyor.

COVİD XEC VARYANTININ SEMPTOMLARI NELER?

XEC varyantı, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıklara benzer semptomlara sebebiyet veriyor. Bu belirtiler arasında yüksek ateş, sürekli öksürük, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı ve yorgunluk yerini alıyor. Uzmanlar, mevcut Covid-19 aşılarının XEC varyantına karşı yeterli koruma sağladığını ifade ediyor. Öte yandan hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve temiz hava için adımlar atılması öneriliyor.

Covid XEC varyantının yayılımı hızla sürerken, uzmanlar ve sağlık otoriteleri bu durumu yakından izliyor. Vatandaşların, aşılarını güncel tutmaları ve sağlık önerilerine uymalarına vurgu yapıyor. Varyantın daha geniş bir yayılma göstermesi ve etkilerini artırması bekleniyor.