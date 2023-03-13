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İsviçreli dev banka dip seviyeyi gördü

İsviçreli yatırım bankası Credit Suisse'in hisseleri, İsviçre borsasındaki ilk işlemlerde tarihi dip seviyeye düştü.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:43
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Credit Suisse’in hisseleri dip seviyeye geriledi

İsviçreli dev banka dip seviyeyi gördü
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İsviçreli Credit Suisse'in hisseleri %8'den fazla düşüşle hisse başına 2.29 İsviçre frangından (2.50 dolar) işlem görürken, Cuma günü gerilediği 2.41 franklık dip seviyenin de altına inmiş oldu.

Uzun süredir çeşitli sorunlarla mücadele eden Credit Suisse, bilançosunu güçlendirmek için yeniden yapılandırma kapsamında, maliyetleri düşürmeye ve iş gücünü azaltmaya başlamıştı. Yeniden yapılandırma kapsamında bankanın yatırım bankacılığı kolu, CS First Boston olarak ayrılmıştı.

KUŞKULARA NEDEN OLMUŞTU

Banka geçen hafta Perşembe günü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun çağrısı üzerine yıllık raporunun yayımını erteleyeceğini açıklamış ve bilançosuyla ilgili kuşkulara neden olmuştu.

Öte yandan ABD'li Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) geçen hafta iflas etmesinin ardından uygulamaya alınan düzenlemeler de bankacılık hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

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