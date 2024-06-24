Cristiano Ronaldo aşkına rekor kırdı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda yer alan Türkiye geçtiğimiz cumartesi günü Portekiz ile karşı karşıya gelmişti.

Mücadeleden 3-0 yenik ayrılan Ay-Yıldızlı ekibimiz, turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşamıştı.

Karşılaşmaya damga vuran olaylardan biri de bir minik taraftarın maç oynanırken sahaya atlayıp Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ile selfie çektirmesiydi.

Daha sonra bu minik taraftarın 10 yaşındaki Türk çocuk Berat Uluğ olduğu ortaya çıkmıştı.

Almanya'daki yayıncı kuruluşu “MagentaTV” Türkiye-Portekiz maçında sahaya atlayarak Ronaldo ile selfi çeken Berat Uluğ'un sprint hızını ölçtü.

Sonuç: Saatte 24 kilometre.

Bu hızın 10 yaşındaki bir çocuk için çok çok iyi olduğunu belirten yetkililer, Berat'a "Fırtına" lakabını taktı.