Cristiano Ronaldo aşkına rekor kırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Cristiano Ronaldo aşkına rekor kırdı

Türkiye Portekiz maçında sahaya atlayıp Ronaldo ile selfie çektiren Berat Uluğ'un rekor kırdığı ortaya çıktı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda yer alan Türkiye geçtiğimiz cumartesi günü Portekiz ile karşı karşıya gelmişti.

Mücadeleden 3-0 yenik ayrılan Ay-Yıldızlı ekibimiz, turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşamıştı.

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Karşılaşmaya damga vuran olaylardan biri de bir minik taraftarın maç oynanırken sahaya atlayıp Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ile selfie çektirmesiydi.

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Daha sonra bu minik taraftarın 10 yaşındaki Türk çocuk Berat Uluğ olduğu ortaya çıkmıştı.

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Almanya'daki yayıncı kuruluşu “MagentaTV” Türkiye-Portekiz maçında sahaya atlayarak Ronaldo ile selfi çeken Berat Uluğ'un sprint hızını ölçtü.

Sonuç: Saatte 24 kilometre.

Bu hızın 10 yaşındaki bir çocuk için çok çok iyi olduğunu belirten yetkililer, Berat'a "Fırtına" lakabını taktı.

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