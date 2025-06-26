Cristiano Ronaldo kararını verdi! 2 yıllık imza

2023 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olarak sürpriz bir karara imza atan Cristino Ronaldo gelişmesi yaşanıyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Portekizli oyuncu kariyerinin devamı konusunda kararını verdi.

CRISTIANO RONALDO AL NASSR İLE UZATACAK

30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Ronaldo'nun kariyerine Al Nassr'da devam edeceği duyuruldu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ronaldo'nun yeni sözleşme için Suudi ekibinin yönetimiyle anlaşmaya vardığını açıkladı.

Haberin detayında, Ronaldo'nun yeni kontratının bir ya da iki yıllık olacağı belirtildi. Resmi duyurunun kısa sürede yapılması bekleniyor.

12 milyon euro piyasa değeri olan Portekizli oyuncunun henüz ne kadar maaş kazanacağı netleşmiş değil.

Ronaldo, 2023 yılında Al Nassr'daki ilk sezonunda bonuslarla birlikte yıllık 200 milyon euro gibi devasa bir maaş anlaşması varmıştı.