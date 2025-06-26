Cristiano Ronaldo kararını verdi! 2 yıllık imza

Kaynak: Haber Merkezi
Cristiano Ronaldo kararını verdi! 2 yıllık imza

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkında verdiği karar ortaya çıktı. MLS'ten talipleri olan yıldız oyuncu, Al Nassr'da kalıyor.

2023 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olarak sürpriz bir karara imza atan Cristino Ronaldo gelişmesi yaşanıyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Portekizli oyuncu kariyerinin devamı konusunda kararını verdi.

CRISTIANO RONALDO AL NASSR İLE UZATACAK

30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Ronaldo'nun kariyerine Al Nassr'da devam edeceği duyuruldu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ronaldo'nun yeni sözleşme için Suudi ekibinin yönetimiyle anlaşmaya vardığını açıkladı.

v-001.jpg

Haberin detayında, Ronaldo'nun yeni kontratının bir ya da iki yıllık olacağı belirtildi. Resmi duyurunun kısa sürede yapılması bekleniyor.

12 milyon euro piyasa değeri olan Portekizli oyuncunun henüz ne kadar maaş kazanacağı netleşmiş değil.

Ronaldo, 2023 yılında Al Nassr'daki ilk sezonunda bonuslarla birlikte yıllık 200 milyon euro gibi devasa bir maaş anlaşması varmıştı.

Son Haberler
Yatırımdaki yeni gözdeyi açıkladı! İslam Memiş ezberleri bozdu
Yatırımdaki yeni gözdeyi açıkladı! İslam Memiş ezberleri bozdu
Yaz aylarıyla birlikte artış yaşandı! Uzmanlar uyarıyor: Yaşlılar ve çocuklar tehlikede
Yaz aylarıyla birlikte artış yaşandı! Uzmanlar uyarıyor: Yaşlılar ve çocuklar tehlikede
CHP'den Meclis'te dikkat çeken sanat hamlesi
CHP'den Meclis'te dikkat çeken sanat hamlesi
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bir babanın en zor sınavı...
Gizem Karaca anne oldu! Bebeğin adını bakın ne koydu
Gizem Karaca anne oldu! Bebeğin adını bakın ne koydu