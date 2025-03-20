Cristiano Ronaldo'yu 40 yaşında bile formda tutan sıra dışı besin

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz ay 40 yaşına girdi ancak performansında hiçbir düşüş yaşamadı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’da forma giyen yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 33 maçta 28 gol kaydetti. Gol krallığında zirvede yer alan Ronaldo, takımının en önemli ismi olmaya devam ediyor.

2026 Dünya Kupası’na katılmayı hedefleyen Ronaldo, bunu başardığı takdirde altı farklı Dünya Kupası’nda forma giyen ilk futbolcu olarak tarihe geçecek. Daha önce Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus’ta oynayan yıldız oyuncu, şimdiye kadar beş Dünya Kupası’nda mücadele etti ve her turnuvada gol atarak büyük bir başarıya imza attı.

SIRA DIŞI BİR BESİN TERCİHİ: BACALHAU À BRÁS

Cristiano Ronaldo’nun formunu korumasında beslenme alışkanlıkları büyük bir rol oynuyor. Portekizli yıldızın favori yemeklerinden biri olan Bacalhau à Brás, sporcular için alışılmadık bir seçim olarak dikkat çekiyor. Bu geleneksel Portekiz yemeği, tuzlanmış morina balığı, soğan, patates ve yumurtadan yapılıyor.

Ronaldo, çocukluğundan beri bu yemeği annesinin tarifine uygun şekilde tüketiyor. Hatta o kadar seviyor ki, Lizbon’daki restoranının menüsüne de ekledi. Yemeğin hızlı ve besleyici olması, onun sıkça tercih ettiği öğünlerden biri olmasını sağlıyor.

DENGELİ BESLENME VE KATI DİSİPLİN

Ancak Ronaldo’nun beslenme programı yalnızca Bacalhau à Brás ile sınırlı değil. Yıldız futbolcu, yüksek proteinli bir diyet uyguluyor, işlenmiş şekerlerden uzak duruyor ve tam 20 yıldır alkol tüketmiyor. Günlük sıvı ihtiyacını ise genellikle su içerek karşılıyor.

Ronaldo, beslenme düzeninde taze sebze ve meyvelere de geniş yer veriyor. Günde altı öğün tüketen futbolcu, üç ana öğüne ek olarak üç ara öğün yaparak vücudunun ihtiyaç duyduğu besinleri dengeli şekilde alıyor.

EFSANEVİ KARİYER VE KAZANDIĞI KUPALAR

Disiplini ve sağlıklı yaşam tarzı sayesinde Ronaldo, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kariyerinde 33 kupa kazanan yıldız futbolcu, beş kez Ballon d’Or ödülünü, beş kez de Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Portekiz Milli Takımı ile de 2016 Avrupa Şampiyonası’nı kazanarak ülkesine büyük bir zafer yaşattı.

Al-Nassr ile bu sezon da gol krallığında zirvede olan Ronaldo’nun takımı, ligde üçüncü sırada yer alıyor. Lider Al-Ittihad ile aralarındaki 10 puan farkı kapatmak isteyen Al-Nassr, henüz Ronaldo’nun liderliğinde Suudi Arabistan Ligi’ni kazanmış değil. Ancak takımda Sadio Mane, Marcelo Brozovic ve Aymeric Laporte gibi önemli yıldızlar da yer alıyor.

Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin ilerleyen yıllarında da zirvede kalmak için beslenme ve antrenman disiplininden ödün vermiyor. 2026 Dünya Kupası’nda mücadele etme hayaliyle çalışmalarına devam eden Portekizli yıldız, fiziksel formunu koruyarak yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.