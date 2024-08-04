Crnogorčević, NWSL'e dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Crnogorčević, NWSL'e dönüyor

Seattle Reign, İsviçreli milli oyuncu Ana-Maria Crnogorčević'in transferini duyurdu.

Üç kez UWCL şampiyonu olan oyuncu, 2019'da ayrıldıktan sonra ülkesine dönmeye karar verdi.

İsviçreli milli oyuncu daha önce Portland Thorns'ta bir buçuk sezon oynamıştı. Bu dönemde 34 maça çıktı ve 6 gol attı.

Başarılarla dolu dört yılın ardından 2022/23 sezonunun sonunda Barselona'dan ayrılan yıldız, bu süre zarfında dört lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere 12 kupa zaferi yaşadı.

İki yılın ardından Atlético Madrid'e katılan oyuncu, kırmızı ve beyazlı forma altında geçirdiği bir sezonun ardından Reign'e katılacağını resmen duyurdu.

İsviçre milli formasıyla 159 maçta 74 gol atan Crnogorčević'in Seattle'ın lig tablosunda yukarılara tırmanmasına yardımcı olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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