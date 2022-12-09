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CSO'ya Romanyalı konuklar

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul "Dimitrie Cantemir" Rumen Kültür Merkezi'nin katkılarıyla 2 Aralık'ta CSO ADA ANKARA'da gerçekleşen "Romanya Haftası" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:29
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CSO'ya Romanyalı konuklar

CSO'ya Romanyalı konuklar
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Romanya Büyük Birliği'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle düzenenlenen özel konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türkiye'de yaşayan Romanyalı Şef Bujor Hoinic yönetiminde, Romanyalı ünlü keman sanatçısı Gabriel Croitoru'ya eşlik etti. Konserde orkestranın başkemancı sandalyesinde Bilgehan Erten yer aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 'Romanya Haftası' özel konserinin ilk bölümünde, Gabriel Croitoru'nun solist olarak yer aldığı, Alman besteci Max Bruch'un İskoç halk ezgisi üzerine yazdığı "İskoç Fantezisi" eseri seslendirildi. Şef Bujor Hoinic bis sırasında sürpriz yaparak Gabriel Croitoru'ya piyanoda eşlik etti. Programın ikinci bölümünde ise Romanya'nın yetiştirdiği en büyük besteci ve ulusal müziğini evrensel boyuta taşımayı başarmış olan ismi George Enescu'nun Romanya'nın müzikal bir portresini sunan "Romen Rapsodisi" eserine yer verildi.

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