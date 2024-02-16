Cübbeli Acun'a ‘Ramazan'da çıplakları ekrana çıkar ama bunları çıkarma’ dedi. Rakibine ambargo koyulmasını istedi

Kaynak: Halk TV
Cübbeli Acun'a ‘Ramazan'da çıplakları ekrana çıkar ama bunları çıkarma’ dedi. Rakibine ambargo koyulmasını istedi
Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Acun Ilıcalı’yı hedef aldı. Ünlü, sosyal medya hesabından Ilıcalı’ya "Milleti kız erkek çıplak vaziyette toplamandan daha büyük hangi günahı Ramazan'da yaptığını biliyor musun?" diye sordu.

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden olan ve Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu.

Ahmet Mahmut Ünlü, Ilıcalı’yı,TV8’de yayınlanan Survivor yarışma programı üzerinden hedef aldı ve Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle kanalın yayın programı için Ilıcalı’ya bir ahiret uyarısı yaptı.

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Ünlü, "Bu TV8 midir nedir? Bütün çırılçıplak kız erkek karışıklarından daha büyük günah nedir? O Ilıcalı'ya haber gönderin. O Ilıcalı'nın karı kız çırılçıplak Adalar Modalar'dan da büyük günahı nedir?” ifadelerini kullandı ve sosyal medya hesabından videosunu paylaştığı sohbet programı hakkında görüşlerini aktardı.

“Dini inkar eden o Emre Dorman'ı Ramazan'da TV 8'de din adına iftarda sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır.” diyen Ünlü, oradan sıyrılmak istiyorsa bu insanı programa çıkarmaması gerektiğini ifade etti.

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