Cübbeli Ahmet AKP'ye veryansın etti. Putin bile yasakladı

Cübbeli Ahmet "Putin bile eşcinselliği yasakladı. Bizim hükümette hiç böyle bir ufuk görünmüyor.” diyerek iktidara isyan etti.

Cübbeli Ahmet AKP'ye veryansın etti. Putin bile yasakladı

Editör: Ersoy Özdem

Kamuoyunda "Cübbeli" olarak bilenen Ahmet Mahmut Ünlü yine eşcinselliği hedef aldı.

Ünlü, YouTube kanalından yaptığı açıklamada “Putin bile eşcinselliği yasakladı. Bizim hükümette hiç böyle bir ufuk görünmüyor. Sonra ‘Müslümanız’ diyorlar.” dedi.

AKP’ye isyan eden Ünlü, sosyal medyada gündem olurken tepkisinin ünlü sporcu Ebrar Karakurt'a olduğu da öne sürüldü.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek altın madalya ile gururlandırdı.

Şampiyonluğun ardından Cübbeli Ahmet’in bu konuşması Karakurt’a karşı olduğu iddia edildi.

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DAHA ÖNCE DE EBRAR’I HEDEF ALMIŞTI

cübbeli Ahmet daha önce osyal medyadan yaptığı paylaşımlarda "İşittiğime göre; Milli takımda oynayan bir voleybolcu lezbiyenliğini teşhir etmiş ve eli klavye tutan birçok kimse bunu müdâfea etmiş, bunca belâ yetmemiş olacak ki artık toplumdaki bazı kimseler yıkıcı bir umûmi belaya davetiye çıkarır hale gelmiş" demişti.

Cübbeli bunun devamında ise “Dolayısıyla elinde yetki olanlar bu sitelere ulaşımı engellemelidir ki böylece toplu helâklara mâruz kalmaktan selâmette kalalım, âhirette de azaba uğratılmayalım” diye yazmıştı.

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