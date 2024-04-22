Cübbeli Ahmet ekonomik krizi savundu: Hayat kadınlarına zam geldi mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet ekonomik krizi savundu: Hayat kadınlarına zam geldi mi?
Türkiye’de her geçen gün hayat pahalılığı ve enflasyon yükselip, vatandaşların alım gücü düşerken Cübbeli Ahmet’ten ilginç bir yorum geldi.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün son gündem olan sohbet videosunda ilginç sözler yer aldı.

Hayat pahalılığının günahları engellediğini savunan Cübbeli Ahmet, “İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Fahişelerin fiyatını bilmiyorum ama onlara da zam geliyordur herhalde. Senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Bu manada iyi bir şey. Günahlara karşı eğilim azalıyor ama imkan azalıyor” şeklinde konuştu.

Ekonominin bozuk olduğunu itiraf eden Cübbeli, bu durumun günahların azalmasına vesile olduğunu, son dönemdeki zamların da günaha girme imkanını zorlaştırdığını öne sürdü.

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