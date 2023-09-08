Cübbeli Ahmet görüntülere ve imzaya rağmen tarikat değiştirdiğini inkar etti

Cübbeli Ahmet olarak bilinen İsmailağa cemaati üyesi Ahmet Mahmut Ünlü'nün tarikat değiştirerek "Kadiri şeyhi" olduğu iddia edilmişti. İddialar sonrasında Cübbeli Ahmet açıklama yaparak görüntüleri ve imzayı reddetti.

Cübbeli Ahmet görüntülere ve imzaya rağmen tarikat değiştirdiğini inkar etti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak Kadiri şeyhi olduğu videoları yayınlanmıştı. Sosyal medyada yayımlanan videoda Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan olan Cübbeli Ahmet'in Şeyh Ubeydullah El Kadiri adlı şahıstan 'şeyhlik icazeti' aldığı görüldü. Video “Elhamdülillah Cübbeli Hocamız da Kadiri şeyhi oldu” notuyla paylaşıldı.

CÜBBELİ YALANLADI

Youtube hesabından yayınladığı videoda Cübbeli Ahmet görüntüleri şu sözlerle yalanladı:

“Uydurmuşlar ki Cübbeli Kadiri Tarikatı’na intisab etti. Ben size dedim ki ağzımdan bir şey duymadan, beni bağlayan yazı, sitelerimden -sitelerim ele geçmediyse tabi- yazılı veya sözlü bir şey duymadan hiçbir şeye inanmayı. Ben efendi hazretlerinin müritliğinden başka dünyada bir şey bekliyor muyum, ahirette bir şey bekliyor muyum? Biz ona intisab ettik. Kimseye intisabımız olmamıştır. Bana halifelik isteyen şefler olmamış mıdır? Çok”

İŞTE O İMZA VİDEOSU

NE OLMUŞTU?

Cübbeli Ahmet, geçen sene de Şâzelîlik tarikatına üye Şeyh Ubeydullah El Kadiri El Hüseyni olarak bilinen şahısa geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak elini öpmüş ve dua istemişti.

İsmailağa cemaatinin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair tartışmalar sürerken Cübbeli Ahmet, "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin: 'Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır' buyurduğu Hüsnü Kılıç’ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" demişti.

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