Cübbeli Ahmet İsmailağa cemaatindeki çocuklara neler yaptırıldığını açıkladı

İsmailağa Cemaati için zamanında önemli bir isim olan Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, tarikat içindeki liderlik yarışından sonra tasfiye edilmişti.

Cübbeli Ahmet, “İsmailağa’ya bağlı medreselere neden talebe verilmemeli?” başlıklı bir açıklamada bulundu.

“ÇOCUKLARA BEDDUA VE KÜFÜRLER ETTİRİLİYOR”

Gerçek gündem’den Rıfat Kırcı’nın haberine göre, Cübbeli Ahmet yaptığı açıklamada, çocuklara kıldırılan namazların ardından kendisine yönelik beddua ettirildiğini, sinkaflı ifadelerle küfür ettirildiğini öne sürdü.

Öte yandan Ünlü, hafızlık yaşının 4 yaşından itibaren başlayacağını da ifade ederek, İsmailağa elindeki çocuklara yapılan uygulamalarla ilgili de bilgiler verdi.

“CÜBBELİYE LANET OKUYACAKSIN DİYE ÇOCUKLAR UYANDIRILIYOR”

Cübbeli Ahmet, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Diyanetin kursları daha başarılı. Bizimkilerde biraz verimsizlik görüyorum. Kontrolsüzlük görüyorum. En büyük kontrolsüzlük hafızlık yapan 10 yaşındaki bir çocuk 03.00’te teheccüde kaldırılmaz. 03.00’te teheccüde kaldırırsan hafızlık yapan çocuğu, tabi ki sabah namazına kalkacak, işraka kadar uyumayacak o sırada kafa çok iyi çalışır hıfzına çalışacak ama hafızlık yapan bir çocuğu 03.00’te kaldırırsan verim azalır. Büyük olanlar tabi ayrı ama hafızlık 6-7 yaşından hatta 4 yaşından başlıyor. Kuran kursları medreseler bazında sen milletin çocuğuna şuna rabıta yapacaksın diye dayatıyorsun. Cübbeliye lanet okuyacaksın diye kaldırıyorsun. Namazlardan sonra ana avrat söveceksin diyorsun” ifadelerini kullandı.

Teveccüh, yatsı namazının ardından işrak ise sabah namazından sonra kılınan namazlara deniyor.